Son dakika haberleri! Eşi tarafından darbedilen kadın ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberleri... Adana'da kocası tarafından darbedilen kadın ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.
03.09.2020 01:31 | Son Güncelleme: 03.09.2020 02:08
Adana'da kocası tarafından darbedilen kadın ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi 1757 sokakta bir kadının darbedildiği ihbarı üzerine bahse konulu eve gelen polisler, bir kadını yerde baygın, 2 çocuğunu da başından yaralı vaziyette buldu.
Yapılan araştırmada kadın ve çocukların kadının eşi tarafından darbedildiği belirlendi. Kadın ve 2 çocuğu ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay sonrası kaçan kocayı bulmak için ekipler araştırma başlattı.
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Kaynak: AA