Son dakika haberleri! Eşi tarafından darbedilen kadın ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haberleri! Eşi tarafından darbedilen kadın ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri... Adana'da kocası tarafından darbedilen kadın ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberleri! Eşi tarafından darbedilen kadın ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı
03.09.2020 01:31 | Son Güncelleme: 03.09.2020 02:08

Adana'da kocası tarafından darbedilen kadın ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi 1757 sokakta bir kadının darbedildiği ihbarı üzerine bahse konulu eve gelen polisler, bir kadını yerde baygın, 2 çocuğunu da başından yaralı vaziyette buldu.

Yapılan araştırmada kadın ve çocukların kadının eşi tarafından darbedildiği belirlendi. Kadın ve 2 çocuğu ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan kocayı bulmak için ekipler araştırma başlattı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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