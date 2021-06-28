Son dakika! Eşi ile tartıştıktan sonra kendini vuran şahıs hastanede hayatını kaybetti
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Son dakika! Eşi ile tartıştıktan sonra kendini vuran şahıs hastanede hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Eşi ile tartıştıktan sonra kendini vuran şahıs hastanede hayatını kaybetti Antalya'nın Kepez ilçesinde eşi ile tartıştıktan sonra kendini vuran adam, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Eşi ile tartıştıktan sonra kendini vuran şahıs hastanede hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde eşi ile tartıştıktan sonra kendini vuran adam, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay, dün Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3412 sokak üzerinde bulunan çiftlik evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde eşi Hörü F. ve 3 çocuğu ile birlikte yaşayan Şükrü F. henüz nedeni öğrenilemeyen bir olaydan ötürü eşi ile tartışmaya başladı. Bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan adam, duvarda asılı bulunan tüfeği eline alarak kafasına dayadı. Çevrede olayı gören vatandaşlar durumu 155 polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna etmeye çalışsa da şahıs bir süre sonra tüfeği omuzuna ateşledi.

Aldığı kurşun darbeleri ile yaralanan Şükrü F. için olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Şahsın, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili geniş çaplı incelemesi devam ediyor.

Son dakika! Eşi ile tartıştıktan sonra kendini vuran şahıs hastanede hayatını kaybetti
Son dakika! Eşi ile tartıştıktan sonra kendini vuran şahıs hastanede hayatını kaybetti
Son dakika! Eşi ile tartıştıktan sonra kendini vuran şahıs hastanede hayatını kaybetti
Son dakika! Eşi ile tartıştıktan sonra kendini vuran şahıs hastanede hayatını kaybetti
Son dakika! Eşi ile tartıştıktan sonra kendini vuran şahıs hastanede hayatını kaybetti
Son dakika! Eşi ile tartıştıktan sonra kendini vuran şahıs hastanede hayatını kaybetti
Son dakika! Eşi ile tartıştıktan sonra kendini vuran şahıs hastanede hayatını kaybetti
Son dakika! Eşi ile tartıştıktan sonra kendini vuran şahıs hastanede hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

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