Esenyurt'taki silahla kavgaya karışan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Esenyurt'ta meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi ile kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memurunun yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Esenyurt'ta meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi ile kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memurunun yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 12 Şubat'ta İncirtepe Mahallesi Fatih Sanayi Sitesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Sinan T. (24) ve Çetin T. (32) ile kavgayı ayırmaya çalışırken polis memuru Y.A'nın ayağından yaralanması olayına ilişkin yürütülen çalışmada şüphelilerin kimliklerini tespit edildi.

Polis yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Erdal K. ve Ahmet A.'yı Fatih'te yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı