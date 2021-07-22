Son dakika haberleri: Esenyurt'ta yola fırlayan çocuğa taksinin çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
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Son dakika haberleri: Esenyurt'ta yola fırlayan çocuğa taksinin çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi

Son dakika haberleri: Esenyurt'ta yola fırlayan çocuğa taksinin çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Esenyurt'ta, ailesiyle bindiği taksiden inerek aniden yola çıkan bir çocuğa, karşı yoldan gelen aracın çarptığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Esenyurt'ta, ailesiyle bindiği taksiden inerek aniden yola çıkan bir çocuğa, karşı yoldan gelen aracın çarptığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Esenyurt'ta, 18 Temmuz'da ailesiyle beraber seyahat eden çocuk, taksiden indi. Bir anda yola fırlayan çocuğa, karşı yönden gelen başka bir taksi çarptı. Olayı gören vatandaşlar, çocuğun yanına koştu.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan çocuk, babasının kucağında olay yerinden ayrıldı.

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde çocuğun yola fırlama anı, yaşanan kaza ile sonrasında çevredeki vatandaşların yardıma gelmesi ve çocuğun olay yerinden ayrılması yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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