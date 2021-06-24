Esenyurt'ta toprak altındaki yavru köpekleri çocuklar kurtardı
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Esenyurt'ta toprak altındaki yavru köpekleri çocuklar kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Esenyurt'ta toprak altındaki yavru köpekleri çocuklar kurtardı Köpekleri kurtarmak için toprağı elleriyle kazdılar Esenyurt'ta çocuklar, boş bir arazide toprak altında olan 4 yavru köpeği ölümden kurtardı.

- Esenyurt'ta toprak altındaki yavru köpekleri çocuklar kurtardı

Köpekleri kurtarmak için toprağı elleriyle kazdılar

İSTANBUL - Esenyurt'ta çocuklar, boş bir arazide toprak altında olan 4 yavru köpeği ölümden kurtardı. Toprağı elleriyle kazan duyarlı çocuklarıysa arkadaşları görüntüledi.

Esenyurt Örnek Mahallesi'nde şok eden bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre yaklaşık bir ay önce olduğu belirtilen olayda boş arazide gezen 4 çocuk, yavru bir köpeğin havladığını duyunca o noktaya yöneldi. Çocuklar, köpeğin yakınındaki bir yere bakarak havladığını gördü. Bu noktada bir yuva olduğunu ve üzerinin toprakla kapalı olduğunu gören çocuklar seslerin buradan geldiğini anlayınca elleriyle toprağı kazdı. Çocuklar, toprağın altındaki 4 yavru köpeğe ulaştı. Çocuklardan bir tanesi ise o anları cep telefonuyla görüntüledi. Yavruların canlı olarak toprak altında kalmasının nedeni ise henüz bilinmiyor.

Esenyurt'ta toprak altındaki yavru köpekleri çocuklar kurtardı
Esenyurt'ta toprak altındaki yavru köpekleri çocuklar kurtardı
Esenyurt'ta toprak altındaki yavru köpekleri çocuklar kurtardı
Esenyurt'ta toprak altındaki yavru köpekleri çocuklar kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çocukların duyduğu ses, toprak altındaki köpekleri ölümden kurtardı
Çocukların duyduğu ses, toprak altındaki köpekleri ölümden kurtardı
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