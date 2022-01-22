İSTANBUL ? ESENYURT'TA TIR'IN EZDİĞİ YAYA ÖLDÜ - Haberler
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İSTANBUL ? ESENYURT'TA TIR'IN EZDİĞİ YAYA ÖLDÜ

İSTANBUL ? ESENYURT'TA TIR'IN EZDİĞİ YAYA ÖLDÜ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? ESENYURT'ta, yolun karşısına geçerken,TIR'ın ezdiği Türkmen uyruklu Babajan B., hayatını kaybetti.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ? ESENYURT'ta, yolun karşısına geçerken,

TIR'ın ezdiği Türkmen uyruklu Babajan B., hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Hadımköy Yolu Caddesi Esenyurt mevki Osman Gazi Mahallesi kesiminde yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen Türkmen uyruklu Babajan B., o sırada sürücüsü Bayram H.?nin dönüş yaptığı TIR'ın altında kaldı. Üzerinden TIR geçen yaya, ağır şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları çalışmada Babajan B.?nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. TIR'ın sürücüsü Bayram H. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İSTANBUL ? ESENYURT'TA TIR'IN EZDİĞİ YAYA ÖLDÜ

İSTANBUL ? ESENYURT'TA TIR'IN EZDİĞİ YAYA ÖLDÜ

İSTANBUL ? ESENYURT'TA TIR'IN EZDİĞİ YAYA ÖLDÜ

İSTANBUL ? ESENYURT'TA TIR'IN EZDİĞİ YAYA ÖLDÜ

İSTANBUL ? ESENYURT'TA TIR'IN EZDİĞİ YAYA ÖLDÜ

İSTANBUL ? ESENYURT'TA TIR'IN EZDİĞİ YAYA ÖLDÜ

İSTANBUL ? ESENYURT'TA TIR'IN EZDİĞİ YAYA ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Esenyurt, Türkmen, Gazi, Kaza, Güncel, Haber

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