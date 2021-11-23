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Esenyurt'ta tekme tokat kavga kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta tekme tokat kavga kamerada Yolu ringe çeviren iki grup, tekme tokat birbirlerine saldırdı Esenyurt'ta aralarında tartışma çıkan yabancı uyruklu iki grup, sokak ortasında birbirleri saldırdı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta tekme tokat Kavga kamerada

Yolu ringe çeviren iki grup, tekme tokat birbirlerine saldırdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta aralarında tartışma çıkan yabancı uyruklu iki grup, sokak ortasında birbirleri saldırdı. Boks maçını anımsatan olayda ise şahıslar ise yolda akan trafiğe aldırmadı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yol ortasında devam eden olay ilerleyen dakikalarda hararetlenerek kavgaya dönüştü. Trafiğin akışına aldırmayan şahıslar, birbirlerine taş, tekme ve tokatlarla saldırdı. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta tekme tokat kavga kamerada

Esenyurt'ta tekme tokat kavga kamerada

Esenyurt'ta tekme tokat kavga kamerada

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İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Son Dakika Haberleri

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