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Son dakika haberleri | Esenyurt'ta taksiciyle müşterinin kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Esenyurt'ta taksi sürücüsü ile müşteri arasındaki tartışma sokağa taştı.

Esenyurt'ta taksi sürücüsü ile müşteri arasındaki tartışma sokağa taştı. İkili arasındaki tartışma ilerleyen dakikalarda kavgaya dönüşürken çevredeki vatandaşlar olayı güçlükle ayrılırdı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Esenyurt'ta yaşandı. Edinilen bilgilere taksi sürücüsü ile yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. İlerleyen dakikalarda sokağa taşan tartışma, kavgaya dönüştü. Dakikalarca süren olay çevredekilerin müdahalesiyle son bulurken yaşanan o kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

Son dakika haberleri | Esenyurt'ta taksiciyle müşterinin kavgası kamerada

Son dakika haberleri | Esenyurt'ta taksiciyle müşterinin kavgası kamerada
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri | Esenyurt'ta taksiciyle müşterinin kavgası kamerada - Haberler
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