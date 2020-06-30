Son dakika haberleri! Esenyurt'ta silahlı saldırı; o anlar kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Esenyurt'ta silahlı saldırı; o anlar kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre ESENYURT'ta gayrimenkul işiyle uğraşan bir kişi yol ortasında silahlı saldırıya uğradı.

Son dakika haberleri! Esenyurt'ta silahlı saldırı; o anlar kamerada
30.06.2020 10:15 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:19

ESENYURT'ta gayrimenkul işiyle uğraşan bir kişi yol ortasında silahlı saldırıya uğradı. Olayda yaralanan olmazken, saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü 16.00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gayrimenkul işiyle uğraşan Ali Ziver Çavuş evinden çıkarak iş yerine doğru yürüyordu. Nazım Hikmet Bulvarı'na geldiği sırada yanına bir otomobil yaklaştı. Otomobilin içindeki bir kişi, Çavuş'u hedef alarak otomobil içinden silahla 6 el ateş açtı. O sırada Çavuş, silah seslerini duyunca yol kenarındaki duvarın arkasına saklandı. Olayda Ali Ziver Çavuş yaralanmazken, şüpheli geldiği otomobil ile olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulundu. Güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

"DUVARIN ARKASINA SIĞINDIM"

Ali Ziver Çavuş "İş yerime gitmek için kaldırımda yürüyordum. O sırada karşı taraftan bir aracın yolu kestiğini fark ettim. Namluyu bana uzattığını ve çarşaf giyen bir erkek olduğunu gördüm. Silah seslerini duyunca, buradaki duvarın arkasına sığınarak kendimi korudum. Gelen mermiler de duvarlara isabet etti. Beni öldürmek için geldi. Daha öncede benzer olaylar yaşadım. Gerekli yerlere şikayette bulundum. Olayda ben yara almadım. Kamera kayıtları da var." dedi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Ali  Ziver Çavuş kaldırımda yürüdüğü sırada yanına bir otomobil yaklaşıyor. Otomobilden silahla ateş açıldığı sırada Ali Ziver Çavuş, yol kenarındaki duvarın arkasına sığınıyor. Ardından çevredekiler olay yerine koşuyor. 


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı Haber
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı Haber
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı
Soylu bizzat duyurdu: 9 ülkeyle ortak gerçekleştirdik, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu Haber
Soylu bizzat duyurdu: 9 ülkeyle ortak gerçekleştirdik, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti Haber
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı Haber
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Bedirhan bebeğin şehit düştüğü saldırının faillerinden olan bir terörist daha öldürüldü Haber
Bedirhan bebeğin şehit düştüğü saldırının faillerinden olan bir terörist daha öldürüldü
Genç oyuncu transferine yönelen Beşiktaş, Jorel Eto'o Beh Nguema'yı denemeye aldı
Genç oyuncu transferine yönelen Beşiktaş, Jorel Eto'o Beh Nguema'yı denemeye aldı
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
YKS'de çıkan 'Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü' sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
Topkapı Sarayı'nda tarihe geçecek restorasyon skandalı
Topkapı Sarayı'nda tarihe geçecek restorasyon skandalı
Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir
Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir
ABD'de polisler, aracı göstericilerin üzerine sürdü, polis şefi ise doğru olanın yapıldığını söyledi
ABD'de polisler, aracı göstericilerin üzerine sürdü, polis şefi ise doğru olanın yapıldığını söyledi
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi
Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Kağıthane'de koronavirüs tehlikesine aldırmadan asker eğlencesi yaptılar
Kağıthane'de koronavirüs tehlikesine aldırmadan asker eğlencesi yaptılar
Çırağan'ı karıştıran asansörde taciz iddiası! Genç kadın şikayetçi oldu, karşı taraf 'yanlışlıkla' dedi
Çırağan'ı karıştıran asansörde taciz iddiası! Genç kadın şikayetçi oldu, karşı taraf "yanlışlıkla" dedi
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Trenin çarptığı motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
Trenin çarptığı motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
Korona tam azaldı derken neden hortladı? Ünlü bilim insanı, yaptığımız 3 yanlışı sıraladı
Korona tam azaldı derken neden hortladı? Ünlü bilim insanı, yaptığımız 3 yanlışı sıraladı
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
Türkiye'nin konuştuğu şiddet davasında karar çıktı! İşkenceci babaya da kızına da hapis cezası
Türkiye'nin konuştuğu şiddet davasında karar çıktı! İşkenceci babaya da kızına da hapis cezası
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Varank Süleyman Soylu Mustafa Şentop Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Cenk Eren Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri Zehra Çilingiroğlu
Spor Burak Yılmaz Alper Ulusoy Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Milli Karar Bursa
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Esenyurt'ta silahlı saldırı; o anlar kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 10:44:09. #1.14#
title