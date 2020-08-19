Son dakika haberleri | Esenyurt'ta silahlı kavga: 2 yaralı
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Son dakika haberleri | Esenyurt'ta silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika gündem haberi... Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi silahla yaralandı.

19.08.2020 00:23 | Son Güncelleme: 19.08.2020 00:39

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Ferah Sokak'ta Suriye uyruklu olduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada, 66 yaşındaki H.N. ve 53 yaşındaki H.D. açılan ateş sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı bölgede olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaptı.

Olayla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Son dakika haberleri | Esenyurt'ta silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: AA

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