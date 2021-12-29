Son dakika haberleri | Esenyurt'ta rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

İSTANBUL - Esenyurt 2268 Sokak'ta bulunan rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahsur kalmaların olduğu öğrenilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.