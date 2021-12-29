Son dakika haberleri | Esenyurt'ta rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı - Haberler
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Son dakika haberleri | Esenyurt'ta rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Esenyurt'ta rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı Esenyurt 2268 Sokak'ta bulunan rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

İSTANBUL - Esenyurt 2268 Sokak'ta bulunan rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahsur kalmaların olduğu öğrenilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son dakika haberleri | Esenyurt'ta rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

Son dakika haberleri | Esenyurt'ta rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

Son dakika haberleri | Esenyurt'ta rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

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