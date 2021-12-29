Son dakika haberleri | Esenyurt'ta rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı
Gelen son dakika haberine göre Esenyurt'ta rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı Esenyurt 2268 Sokak'ta bulunan rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı
İSTANBUL - Esenyurt 2268 Sokak'ta bulunan rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahsur kalmaların olduğu öğrenilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.