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Son dakika haberleri! Esenyurt'ta polisin ceza yazmasına sinirlenen şoför minibüsü tekmeledi

Son dakika 3. sayfa haberine göre Esenyurt'ta polisin ceza yazmasına sinirlenen şoför minibüsü tekmeledi Esenyurt'ta polis ekipleri, bir minibüs şoförüne ayakta yolcu taşıdığı gerekçesiyle ceza yazdı.

10.07.2020 17:35 | Son Güncelleme: 10.07.2020 18:38

Esenyurt'ta polisin ceza yazmasına sinirlenen şoför minibüsü tekmeledi

İSTANBUL - Esenyurt'ta polis ekipleri, bir minibüs şoförüne ayakta yolcu taşıdığı gerekçesiyle ceza yazdı. Ayakta yolcu taşımadığını iddia eden şoför sinirlenerek minibüsü tekmeledi.

Polis ekipleri kent genelinde sosyal mesafe kuralına aykırı yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda minibüslere yönelik uygulama yapan ekipler sosyal mesafe kuralını ihlal ederek ayakta yolcu taşıyan şoförlere ceza yazdı. Esenyurt'ta durdurulan bir minibüste ayakta yolcu olduğunu gören ekipler şoför hakkında tutanak tuttu.

Polislere tepki gösteren şoför kural ihlali yapmadığını, ayakta yolcu taşımadığını iddia etti. Bir annenin küçük çocuğunu koltuğa oturtarak kendisinin ayakta durmayı tercih ettiğini söyleyen şoför bunun sorumlusunun kendisi olmadığını belirtti. Polis ekiplerinin ceza yazmasına sinirlenen minibüs şoförü arabayı tekmeledi. Şoförün sinirini arabadan çıkartmaya çalıştığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Son dakika haberleri! Esenyurt'ta polisin ceza yazmasına sinirlenen şoför minibüsü tekmeledi

Kaynak: İHA

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