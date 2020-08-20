Son dakika haberleri... ESENYURT'TA MOTOSİKLETLİYLE KÖPEĞİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA Son dakika haberi: ESENYURT'TA MOTOSİKLETLİYLE KÖPEĞİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADAERSAN SAN / ESENYURT'ta afgan uyruklu kağıt toplayıcısı motosikletiyle giderken, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Bambam isimli köpekle çarpıştı.

ESENYURT'TA MOTOSİKLETLİYLE KÖPEĞİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

ERSAN SAN/ ESENYURT'ta afgan uyruklu kağıt toplayıcısı motosikletiyle giderken, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Bambam isimli köpekle çarpıştı. Kağıt toplayıcısı ve köpek kazayı yara alamadan atlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Esenyurt Zafer Mahallesi'nde önceki gün sabah saatlerinde meydana geldi. Buradaki taksi durağında beslenen Bambam isimli köpek, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışırken, bu sırada motosikletiyle yoldan geçen Afgan uyruklu kağıt toplayıcısıyla çarpıştı. Kazada kağıt toplayıcısı ve köpek yola savruldu. Kazanın ardından kağıt Bambam isimli köpek bir şey olmamışçasına koşmaya devam ederken, kağıt toplayıcısına çevredekiler yardım etti. Kağıt toplayıcısı ve köpek kazayı yara almadan atlattı. Öte yandan kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Durakta taksicilik yapan bir kişi olayı şöyle anlattı:

"Durağımızın meşhur köpeği var. İsmi Bambam. Biz bakıyoruz, boş arazide kulübesi var. Durağa doğru gelirken motosikletle hızla gelen kağıt toplayıcısı arkadaşımız görmedi herhalde. Çarpıştılar. Biz arkadaşı kaldırdık. Su verip, kendine getirdik. Köpeğin durumunda bir şey yok. Veterinere de götürdük. "

Kaynak: DHA