Son dakika haberleri: Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı (4)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı (4)

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Esenyurt'ta bir lojistik firmasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Esenyurt'ta bir lojistik firmasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

296. Sokak'taki bir lojistik firmasına ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Son dakika haberleri: Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı (4)
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı (4)
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı (4)
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı (4)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yılmaz

Son Dakika: Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı! Dumanlar çevre ilçelerden de görülüyor
Son Dakika: Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı! Dumanlar çevre ilçelerden de görülüyor
Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı (3)
Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı (3)
Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı (2)
Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Yusuf Güney Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Aytaç Kara Burak Elmas Rıza Kayaalp Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı (4) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 14:10:53. #1.15#

title