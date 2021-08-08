Son dakika haberleri | Esenyurt'ta korkutan çatı yangını
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Son dakika haberleri | Esenyurt'ta korkutan çatı yangını

Son dakika haberleri | Esenyurt'ta korkutan çatı yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı olmazken olay sonrası çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Yangın saat 15.30 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi Namık Kemal Caddesi 1410 Sokakt'a meydana geldi. Bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, 5 katlı bir binanın çatı katını sardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesiyle söndürülürken, herhangi bir can kaybı da yaşanmadı. Öte yandan olayın etkisiyle çevrede kısa süreli panik yaşanırken, yangının söndürülmesiyle itfaiye ekipleri binanın çatı katında soğutma çalışmaları yaptı.

Mahalle sakini Ramazan Tanırgan ise "Evde yemek yiyordum bir anda mahallede yangın var denildi. Yardım etmek için evden dışarıya çıktık. Sağ olsun itfaiye ekipleri hemen olaya müdahale ettiler. Kısa süreli panik yaşansa da korkulan olmadı" diyerek olay anını anlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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