Son dakika haberleri... ESENYURT'TA KÖPEĞİN PEŞİNDEN GİDERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOCUK YARALANDI
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Son dakika haberleri... ESENYURT'TA KÖPEĞİN PEŞİNDEN GİDERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOCUK YARALANDI

21.02.2021 21:15 | Son Güncelleme: 21.02.2021 21:19
Son dakika haberleri... ESENYURT'TA KÖPEĞİN PEŞİNDEN GİDERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOCUK YARALANDI

Son dakika haberleri: Esenyurt'ta TEM bağlantı yolunda köpeğin peşinden giderken otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Esenyurt'ta TEM bağlantı yolunda köpeğin peşinden giderken otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kazanın ardından kaçan otomobilin sürücüsü M.K. yakalanarak gözaltına alındı.Olay, saat 16.00 sıralarında TEM bağlantı yolu Haramidere mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, 8 yaşındaki Kerim D. arkadaşıyla birlikte oynadığı ve yolun karşısına geçen sokak köpeğinin peşinden gitti. Bu sırada hızla gelen ve sürücüsünün fark etmediği otomobil, çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk kanlar içinde yere düştü. Sürücü, durmayarak otomobilden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çocuğun başında bekleyip yolu trafiğe kapattı. Ambulansın gelmesiyle yaralı çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kerim D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Kazanın ardından kaçan otomobilin sürücüsü M.K. yakalanarak gözaltına alındı.

- Bayraktar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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