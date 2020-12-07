Son dakika haberleri... ESENYURT'TA KISITLAMA SAATİNDE POLİSTEN KAÇAN 4 HIRSIZ YAKALADI

Bir son dakika haberine göre Esenyurt'ta sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde 'dur' ihtarına uymayıp polis ekiplerinden kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.

Esenyurt'ta sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde 'dur' ihtarına uymayıp polis ekiplerinden kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı. 4 şüphelinin çok sayıda hırsızlık suçunrdar kaydı olduğunu öğrenildi.Olay, dün akşam Esenyurt Balıkyolu Mahallesi 474 sokakta meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde uygulama yapan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Polislerin dur ihtarına uymayan bir otomobil içindeki 4 kişi kaçmaya başladı. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından Balıkyolu 474 sokağa giren otomobildeki hırsızlar, park halindeki araçlara çarparak durabildi. Polis ekipleri de sokağı he iki yönden kapatarak şüphelileri kısa sürede yakaladı. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde hırsızlık konularına karışan Y.Ç., M.E.B., Y.S., ve S.D. isimli 4 hırsız, Esenyurt asayiş ekiplerine teslim edildi. Yaşanan hareketlilik mahallede oturan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı