Son dakika haberleri... ESENYURT'TA KISITLAMA SAATİNDE POLİSTEN KAÇAN 4 HIRSIZ YAKALADI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... ESENYURT'TA KISITLAMA SAATİNDE POLİSTEN KAÇAN 4 HIRSIZ YAKALADI

07.12.2020 13:52 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:57
Son dakika haberleri... ESENYURT'TA KISITLAMA SAATİNDE POLİSTEN KAÇAN 4 HIRSIZ YAKALADI

Bir son dakika haberine göre Esenyurt'ta sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde 'dur' ihtarına uymayıp polis ekiplerinden kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.

Esenyurt'ta sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde 'dur' ihtarına uymayıp polis ekiplerinden kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı. 4 şüphelinin çok sayıda hırsızlık suçunrdar kaydı olduğunu öğrenildi.Olay, dün akşam Esenyurt Balıkyolu Mahallesi 474 sokakta meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde uygulama yapan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Polislerin dur ihtarına uymayan bir otomobil içindeki 4 kişi kaçmaya başladı. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından Balıkyolu 474 sokağa giren otomobildeki hırsızlar, park halindeki araçlara çarparak durabildi. Polis ekipleri de sokağı he iki yönden kapatarak şüphelileri kısa sürede yakaladı. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde hırsızlık konularına karışan Y.Ç., M.E.B., Y.S., ve S.D. isimli 4 hırsız, Esenyurt asayiş ekiplerine teslim edildi. Yaşanan hareketlilik mahallede oturan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Esenyurt'ta kısıtlamada polisten örnek davranış
Esenyurt'ta kısıtlamada polisten örnek davranış
Son dakika haber: 'Dur' ihtarına uymayan hırsız, çaldığı otomobili bırakıp kaçtı
Son dakika haber: "Dur" ihtarına uymayan hırsız, çaldığı otomobili bırakıp kaçtı
Son dakika haber | Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 113 kilogram eroin ele geçirildi
Son dakika haber | Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 113 kilogram eroin ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Murat Kurum Donald Trump Muhsin Fahrizade Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Ezgi Mola Öner Erkan Bülent Ersoy
Spor Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Aydın Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... ESENYURT'TA KISITLAMA SAATİNDE POLİSTEN KAÇAN 4 HIRSIZ YAKALADI - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 14:23:34. #1.15#
title