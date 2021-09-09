Son dakika haberleri: Esenyurt'ta kaçak muayenehaneye düzenlenen baskında bir kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri: Esenyurt'ta kaçak muayenehaneye düzenlenen baskında bir kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Esenyurt'ta kaçak muayenehaneye düzenlenen baskında bir kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Esenyurt'ta kaçak olarak işletildiği iddia edilen muayenehaneye düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alınırken içerdeki malzemelere de el konuldu.

Esenyurt'ta kaçak olarak işletildiği iddia edilen muayenehaneye düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alınırken içerdeki malzemelere de el konuldu.

???????Bağlarçeşme Mahallesi 1214 Sokak'taki bir apartman dairesinde bulunan muayenenin kaçak olduğuna yönelik ihbarı değerlendiren Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe sağlık müdürlüğü ve zabıta görevlileri ile belirtilen adrese baskın düzenledi.

Yapılan baskında burada bulunan bir kişiyi gözaltına alan ekipler, içerideki tıbbi malzeme ve ilaçlara da el koydu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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