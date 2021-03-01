Son dakika: Esenyurt'ta kaçak işletilen diş muayenehanesine baskın
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Son dakika: Esenyurt'ta kaçak işletilen diş muayenehanesine baskın

01.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:08
Son dakika: Esenyurt'ta kaçak işletilen diş muayenehanesine baskın

Bir son dakika haberine göre ESENYURT'ta, kaçak olarak işletilen diş muayenesine polis ekipleri baskın düzenledi.

ESENYURT'ta, kaçak olarak işletilen diş muayenesine polis ekipleri baskın düzenledi. Muayenehane, Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince mühürlenirken, 2 doktor ile hemşire ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt'ta kaçak diş muayenehanesinin işletildiği bilgisine ulaştı. Ekipler, Pınar Mahallesi'ndeki adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 2 doktor, hemşire ve 2 müşteri yakalanırken, belgeleri kontrol edilen işyerinin ruhsatının olmadığı ortaya çıktı. Yapılan aramalarda ise 2 adet diş ünitesi koltuğu, otoklav cihazı ve tıbbi malzemeler ele geçirildi. İş yerinin mühürlenmesi için adrese Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri çağrıldı. Kaçak diş muayenesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenirken, 2 doktor ile hemşire ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

 


- İstanbul
Son dakika: Esenyurt'ta kaçak işletilen diş muayenehanesine baskın
Son dakika: Esenyurt'ta kaçak işletilen diş muayenehanesine baskın
Son dakika: Esenyurt'ta kaçak işletilen diş muayenehanesine baskın
Son dakika: Esenyurt'ta kaçak işletilen diş muayenehanesine baskın
Son dakika: Esenyurt'ta kaçak işletilen diş muayenehanesine baskın
Son dakika: Esenyurt'ta kaçak işletilen diş muayenehanesine baskın
Son dakika: Esenyurt'ta kaçak işletilen diş muayenehanesine baskın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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