Son dakika haberleri... Esenyurt'ta itfaiye erleri yangın çıkan binada dumandan etkilenen kedileri kurtardı

Son dakika gündem haberine göre Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen kediler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen kediler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 1111. Sokak'taki 3 katlı bir binanın boş durumdaki bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, içeride bulunan 3 kedi dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilendikleri belirlenen kedilerden biri telef oldu.

Kurtarılan 2 kedi, itfaiye erlerinin ilk müdahalesinin ardından İBB veteriner hekimlerine teslim edilmek üzere itfaiye istasyonuna götürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız