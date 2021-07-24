Son dakika haberleri... Esenyurt'ta itfaiye erleri yangın çıkan binada dumandan etkilenen kedileri kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Esenyurt'ta itfaiye erleri yangın çıkan binada dumandan etkilenen kedileri kurtardı

Son dakika haberleri... Esenyurt'ta itfaiye erleri yangın çıkan binada dumandan etkilenen kedileri kurtardı
Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen kediler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen kediler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 1111. Sokak'taki 3 katlı bir binanın boş durumdaki bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, içeride bulunan 3 kedi dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilendikleri belirlenen kedilerden biri telef oldu.

Kurtarılan 2 kedi, itfaiye erlerinin ilk müdahalesinin ardından İBB veteriner hekimlerine teslim edilmek üzere itfaiye istasyonuna götürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

İstanbul Eyüpsultan metrosunda klima patlaması! Seferler aksadı
İstanbul Eyüpsultan metrosunda klima patlaması! Seferler aksadı
Suriye tarafında çıkan orman yangını Türkiye'ye sıçradı
Suriye tarafında çıkan orman yangını Türkiye'ye sıçradı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ersin Tatar Mustafa Demir Devlet Bahçeli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Derya Uluğ Düm Tek Tek Serra Arıtürk
Spor Muslera Mesut Özil Arda Turan Aytaç Kara Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Esenyurt'ta itfaiye erleri yangın çıkan binada dumandan etkilenen kedileri kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 19:06:43. #1.15#

title