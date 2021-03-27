ESENYURT'TA İNŞAATTAN DEMİRLERİ BÖYLE ÇALDILAR
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ESENYURT'TA İNŞAATTAN DEMİRLERİ BÖYLE ÇALDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta, inşaattan demir çaldıktan sonra polis ekipleri tarafından yakalanan hırsızlık şüphelileri, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

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ESENYURT'ta, inşaattan demir çaldıktan sonra polis ekipleri tarafından yakalanan hırsızlık şüphelileri, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Serbest kalmalarının ardından tekrar hırsızlık yapan şüpheliler, yakalanmalarının ardından yine serbest bırakıldılar. Şüphelilerin demirleri çaldıkları anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, 24 Mart Çarşamba günü akşam saatlerinde Esenyurt Sultaniye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerine pikap gelen 5 kişi, şantiye önünde bulunan demirleri aracın kasasına yüklemeye başladı. Bu sırada olayı gören inşaatın sahibi, demirleri yükleyen kişilere ne yaptıklarını sordu. İnşaat sahibine 'Bizi müteahhit' gönderdi diyen şüpheliler daha sonra malzemelerin bir kısmını indirip, yarım tonluk demirle kaçtı. Olay yerine gelen inşaatın müteahhidi ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinin ardından hırsızların peşine düştü. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlar, yakalanarak polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hırsızlar, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. İnşaatta yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"SONRA YAKALANIYORLAR VE SERBEST BIRAKIYORLAR"

İnşaatın müteahhidi Turan Yurtsever ise "2 gün önce ustalar, kar yağdığı için inşaatta çalışmayı bıraktılar. Bekçi ihtiyacını gidermek için ayrılıyor, o sırada pikapla geliyorlar. Babalarının mallarıymış gibi yüklemeye çalışıyorlar. O sırada toprak sahibimiz görüyor, 'Ne yapıyorsunuz' diye soruyor. Bunlar da 'Bizi müteahhit gönderdi' diye cevap veriyor. Toprak sahibi ise 'Tamam o zaman, polisi ve müteahhidi arayalım' demiş. Bunlar da demirlerin bir kısmını bırakıyorlar ve yarım ton demiri alıp kaçıyorlar. Ben gelince kameraları alıp, gidip, şikayetçi oldum. Polisin demesine göre, 2 gün sonra yakalanıyorlar ve serbest bırakılıyorlar" dedi.

BİR DAHA HIRSIZLIK YAPTILAR SERBEST BIRAKILDILAR

Edinilen bilgiye göre, serbest bırakılan 5 şüpheli dün öğle saatlerinde yine bir inşattan demir çaldı. Yine polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından yeniden serbest bırakıldı.

ESENYURT'TA İNŞAATTAN DEMİRLERİ BÖYLE ÇALDILAR
ESENYURT'TA İNŞAATTAN DEMİRLERİ BÖYLE ÇALDILAR
ESENYURT'TA İNŞAATTAN DEMİRLERİ BÖYLE ÇALDILAR
ESENYURT'TA İNŞAATTAN DEMİRLERİ BÖYLE ÇALDILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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