Esenyurt'ta inşaatın sığınak boşluğuna düşen çocuk yaralandı - Haberler
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Esenyurt'ta inşaatın sığınak boşluğuna düşen çocuk yaralandı

AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta bir inşaatın sığınak boşluğuna düşen çocuk, vatandaşlar tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir inşaatın sığınak boşluğuna düşen çocuk, vatandaşlar tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Bağlarçeşme Mahallesi'nde bakkaldan ekmek aldıktan sonra evine giden 14 yaşındaki Y.K, havanın kararmasının da etkisiyle fark etmeyerek inşaat halindeki 4 katlı binanın sığınak boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkartılırken, zabıta ekipleri de boşluğun üzerini tahtalarla kapatıp, etrafına şerit çekti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Esenyurt'ta inşaatın sığınak boşluğuna düşen çocuk yaralandı

Esenyurt'ta inşaatın sığınak boşluğuna düşen çocuk yaralandı

Esenyurt'ta inşaatın sığınak boşluğuna düşen çocuk yaralandı

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AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri

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