Son dakika haberleri! Esenyurt'ta hafriyat kamyonu dehşeti: 1 ölü
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Son dakika haberleri! Esenyurt'ta hafriyat kamyonu dehşeti: 1 ölü

Son dakika 3. sayfa haberine göre Esenyurt'ta evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, hafriyat kamyonunun altında kaldı.

Son dakika haberleri! Esenyurt'ta hafriyat kamyonu dehşeti: 1 ölü
26.08.2020 14:06 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:23

Esenyurt'ta evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, hafriyat kamyonunun altında kaldı. Kamyonun altında bir süre sürüklenen yaşlı adam, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evine gitmekte olan Esat Gökçe (75), bulvar üzerinde yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Gökçe, Mehmet Soylu kontrolündeki 31 JK 4946 plakalı hafriyat kamyonunun altında kaldı. Kamyon altında bir süre sürüklenen Gökçe için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen Gökçe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri ise kamyon sürücüsünü olay yerinde gözaltına aldı. Kaza nedeniyle bulvar üzerinde trafik bir sürer dururken, kamyonun altında kalan Gökçe'nin cesedi belediye ekipleri tarafından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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