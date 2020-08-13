Son dakika haberleri: Esenyurt'ta feci olay: 5 yaşındaki çocuk 4'üncü kattan böyle düştü Son dakika habere göre Esenyurt'ta feci olay: 5 yaşındaki çocuk 4'üncü kattan böyle düştü Oyun oynarken önce tarağı sokağa atan çocuk ardından aşağıya düştü olay anı güvenlik kamerasında Esenyurt'ta 5 yaşındaki erkek çocuğu 4'üncü kattaki evinin terasında oynarken önce tarağı yere attı birkaç saniye sonrada...

Esenyurt'ta feci olay: 5 yaşındaki çocuk 4'üncü kattan böyle düştü

Oyun oynarken önce tarağı sokağa atan çocuk ardından aşağıya düştü olay anı güvenlik kamerasında

İSTANBUL - Esenyurt'ta 5 yaşındaki erkek çocuğu 4'üncü kattaki evinin terasında oynarken önce tarağı yere attı birkaç saniye sonrada kendisi aşağıya düştü. Yaşanan feci olayda çocuk ağır yaralanıp ambulans ile hastaneye kaldırılırken olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pınar Mahallesi 1282'inci sokakta saat 13.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 5 yaşındaki Salih Abdo isimli çocuk 4'üncü katta bulunan evlerinin terasında oyun oynarken tarağı sokağa fırlattı. Tarağı atmasının birkaç saniye sonrası çocukta metrelerce yüksekten aşağıya düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ağır yaralı çocuğa yardım etti. Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Abdo'yu Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakıma alınan çocuğun bilincinin kapalı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çocuğun düşme anı güvenlik kamerasında

Yaşanan olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Salih Abdo'nun önce tarağı fırlatması bir vatandaşın o sırada ne olduğunu anlamak için yukarı baktığı görülüyor. Görüntülerde Abdo'nun tarağı atmasının birkaç saniye sonrasında kendisininde yere düştüğü, vatandaşların yardımcı olduğu ve ambulans ekiplerinin geldiği görülüyor.

Kaynak: İHA