Son dakika haberleri! ESENYURT'TA EVE GİREN HIRSIZ BATTANİYENİN ALTINDA YAKALANDI
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Son dakika haberleri! ESENYURT'TA EVE GİREN HIRSIZ BATTANİYENİN ALTINDA YAKALANDI

10.03.2021 12:06 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:10
Son dakika haberleri! ESENYURT'TA EVE GİREN HIRSIZ BATTANİYENİN ALTINDA YAKALANDI

Son dakika gündem haberi... ESENYURT'ta, evin camının kırıldığını görünce hırsız girdiğinden şüphelenen polis ekipleri, daireye girip arama yaptı.

ESENYURT'ta, evin camının kırıldığını görünce hırsız girdiğinden şüphelenen polis ekipleri, daireye girip arama yaptı. Dairenin içinde biri olduğunu fark eden ekipler, hırsızlık şüphelisini battaniyenin altında saklanırken yakaladı. Şüpheli H.K.'nın karakoldaki ifadesinde, "Isınmak için girdim. İçim geçmiş." dediği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz ay Esenyurt Osman Gazi Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen yunus polisleri, 3 katlı apartmanın 1'inci katındaki evin camının kırık olduğunu görünce, hırsız girdiğinden şüphelendi. Evin kapısını çaldıklarında kimsenin açmaması üzerine polis ekipleri, daireye tırmanarak girdi. İçerde eşyaların dağınık olduğunu gören ekipler, evde arama yapmaya başladı. Battaniyenin kıpırdadığını fark eden ekipler, H.K. isimli şüpheliyi saklanırken yakaladı. 

"İÇİM GEÇMİŞ"

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheli H.K.'nın polis merkezindeki ifadesinde, "Isınmak için eve girdim. Battaniye ile üzerimi örttüm. İçim geçmiş. Birilerinin eve girdiğini duyunca korktum. Saklandım." dediği öğrenildi.İşlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü: ---------------------Polislerin evde arama yapması-Polislerin eşyaların altını kontrol etmesi-Hırsızın battaniyenin altında yakalanması-Hırsızın saklandığı yerden çıkması-Hırsızın çantasını alması 

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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