Son dakika haberi! Mahallede top oynayan çocuklara sinirlenen adam dehşet saçtı
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Son dakika haberi! Mahallede top oynayan çocuklara sinirlenen adam dehşet saçtı

10.12.2020 09:33 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:49
Son dakika haberi! Mahallede top oynayan çocuklara sinirlenen adam dehşet saçtı

Son dakika haberleri... Esenyurt'ta, kapısının önünde top oynayan çocuklara sinirlenen bir kişi, evinden aldığı pompalı tüfek ile ateş açıp, mahalledeki çocukları kovaladı.

Esenyurt'ta, kapısının önünde top oynayan çocuklara sinirlenen bir kişi, evinden aldığı pompalı tüfek ile ateş açıp, mahalledeki çocukları kovaladı. Saldırgan, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1343 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmanda yaşayan Mithat Bayramoğlu, dışarıda top oynayan çocukların seslerinden rahatsız oldu. Evinden çıkan Bayramoğlu, çocuklarla tartışmaya başladı. Sokakta oynayan çocukların Bayramoğlu'na saldırmasından sonra sinirlenen adam evine silahını almaya koştu. Bu sırada mahalledeki çocuklar Bayramoğlu'nu evine kadar kovaladı. Evinden pompalı tüfeğini alan adam, silahı çocuklara yöneltip önce kovaladı daha sonra bir el ateş etti.

Yaşananları gören sokaktaki vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi.

SİLAHIYLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bayramoğlu'nu bina içinde yakaladıktan sonra gözaltına aldı. Tüfeğine de el konulan Bayramoğlu ifadesi alınmak üzere Kıraç Polis Merkezine götürüldü. Emniyetteki ilk ifadesinde çocukların top oynarken çok ses yaptıklarından şikayetçi olduğunu ve çocukların yanına gittiğinde darp edildiği için pompalı tüfekle kovaladığını söyledi.

POMPALI DEHŞETİ KAMERADA

Sokaktaki çocukların gözleri önünde yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerine Bayramoğlu'nun, sokaktaki çocuklarla tartışması, pompalı tüfeği çocuklara doğrultup daha sonra da havaya ateş etmesi ve gözaltına alındığı anlar yansıdı.

(Erdal Can İçelli/İHA)

Son dakika haberi! Mahallede top oynayan çocuklara sinirlenen adam dehşet saçtı
Son dakika haberi! Mahallede top oynayan çocuklara sinirlenen adam dehşet saçtı
Son dakika haberi! Mahallede top oynayan çocuklara sinirlenen adam dehşet saçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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