Esenyurt'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Esenyurt'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

18.02.2021 22:15 | Son Güncelleme: 18.02.2021 22:33

Esenyurt'ta, yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Esenyurt'ta, yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde kağıt toplayıcılığı yapan Afganistan uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi bıçakla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya ilişkin 10 kişiyi gözaltına aldı.

Esenyurt'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Esenyurt'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Esenyurt'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Esenyurt'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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