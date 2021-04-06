Son dakika haberleri... Esenyurt'ta aileler arasında yaşanan silahlı kavga kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Esenyurt'ta aileler arasında yaşanan silahlı kavga kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Esenyurt'ta aileler arasında yaşanan silahlı kavga kamerada

Edinilen son dakika haberine göre Esenyurt'ta iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken, bir kadın ise baygınlık geçirdi.

Esenyurt'ta iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken, bir kadın ise baygınlık geçirdi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada silahlar konuştu. Kavgada bir kişi silahla yaralandı. Yaralanan kişi yakınları tarafından arabayla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kısa sürede olay yerine Özel Harekat Polisi de dahil çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheliler ise Esenyurt Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği dedektifleri tarafından kısa sürede yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Kavga çıkınca baygınlık geçirdi

Yaşanan olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki grup arasında çıkan silahlı kavga anı ve bu sırada yakınlarının kavga ettiğini gören bir kadının bayılma anı da yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Şeyma Subaşı İbrahim Çelikkol
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Şenol Güneş Yılmaz Vural İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Esenyurt'ta aileler arasında yaşanan silahlı kavga kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 09:28:40. #1.16#
title