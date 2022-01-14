İSTANBUL ? ESENYURT'TA 5 KATLI BİNANIN 2. KATINDA YANGIN - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL ? ESENYURT'TA 5 KATLI BİNANIN 2. KATINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? ESENYURT'ta 5 katlı binanın 2. katında çıkan yangında anne ve oğlu dumandan etkilendi.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ? ESENYURT'ta 5 katlı binanın 2. katında çıkan yangında anne ve oğlu dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, dairede hasar oluştu.

Esenyurt İnönü Mahallesi 404. sokakta 5 katlı binanın 2. katındaki dairede saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, dairede anne ve çocuğu mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri dumandan etkilenen anne ve çocuğunu, kurtardı.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından dumandan etkilenenleri hastaneye kaldırdı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürülürken, dairede hasar oluştu.

Yangın çıkan apartmanda yaşayan Mert Çırak, "Bizim yan dairede çıktı. Neden çıktığını bilmiyorum" dedi.

İSTANBUL ? ESENYURT'TA 5 KATLI BİNANIN 2. KATINDA YANGIN

İSTANBUL ? ESENYURT'TA 5 KATLI BİNANIN 2. KATINDA YANGIN

İSTANBUL ? ESENYURT'TA 5 KATLI BİNANIN 2. KATINDA YANGIN

İSTANBUL ? ESENYURT'TA 5 KATLI BİNANIN 2. KATINDA YANGIN

İSTANBUL ? ESENYURT'TA 5 KATLI BİNANIN 2. KATINDA YANGIN

İSTANBUL ? ESENYURT'TA 5 KATLI BİNANIN 2. KATINDA YANGIN

İSTANBUL ? ESENYURT'TA 5 KATLI BİNANIN 2. KATINDA YANGIN

İSTANBUL ? ESENYURT'TA 5 KATLI BİNANIN 2. KATINDA YANGIN

Fatih'te bir bina kavga sonrası ateşe verildi

Fatih'te bir bina kavga sonrası ateşe verildi

 İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz çıkan kişi, şaşkın bakışlar arasında yangın tüpünü çaldı

İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz çıkan kişi, şaşkın bakışlar arasında yangın tüpünü çaldı

 Kadıköy'de yanan evde mahsur kalan kadın hayatını kaybetti

Kadıköy'de yanan evde mahsur kalan kadın hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title