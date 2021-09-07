ESENYURT'TA 2 KADINA DEHŞETİ YAŞATAN SALDIRGANLAR KAMERADA

Esenyurt'ta, hastanedeki arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra evlerine dönen Nehir G. ile Merve B., bir otomobilin içindeki 4 kişinin önce sözlü tacizine sonra saldırısına maruz kaldı.

Esenyurt'ta, hastanedeki arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra evlerine dönen Nehir G. ile Merve B., bir otomobilin içindeki 4 kişinin önce sözlü tacizine sonra saldırısına maruz kaldı. Otomobilden inen saldırganlar kadınları darp etti. Şüphelilerden 2'si yakalandıktan sonra çıkartıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. O anlar bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nehir G. ve Merve B. hastanede tedavi gören arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra evlerine yürümeye başladı. Tam evlerinin önüne geldikleri sırada 2 genç kadın, bir otomobilin içinde bekleyen 4 kişinin sözlü şekilde tacizine maruz kaldı. Kadınlar kendilerine laf atan gençlere karşılık verdi. Magandalar otomobilden inerek, Merve B.'nin saçını çekip yere düşürdü. Bununla da yetinmeyen saldırgan daha sonra 2 genç kadına da tekme, tokat, yumruk ile saldırıp, saçından tutarak sürükledi.

KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN ANNEYİ DE DARP ETTİLER

Bağrışma seslerini duyan Nehir G.'nin annesi Aslı A., aşağıya indi. Kızının karıştığı kavgayı gören anne, araya girmek istedi. Saldırganlardan biri anneye de yumruk atıp, yere düşürdü. Güvenlik görevlileri de kavgayı ayırmak isterken, saldırganlar otomobiline binip olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan dehşet anları ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

YAKALANAN ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI.

Olay sonrası kadınların şikayeti üzerine polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarından saldırganların Mustafa D., Fırat Ç, Mustafa G. ve Sercan Y. olduğunu tespit etti. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalarda Mustafa D. ile Fırat Ç., yakalandı. Saldırganlar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Mustafa G. ile Sercan Y.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı