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Son dakika haberleri | Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı Esenyurt 2268 Sokak'ta bulunan 13 katlı rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

İSTANBUL - Esenyurt 2268 Sokak'ta bulunan 13 katlı rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahsur kalmaların olduğu öğrenilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son dakika haberleri | Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

Son dakika haberleri | Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

Son dakika haberleri | Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

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