Son dakika haberleri | Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı
Son dakika haberine göre Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı Esenyurt 2268 Sokak'ta bulunan 13 katlı rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı
İSTANBUL - Esenyurt 2268 Sokak'ta bulunan 13 katlı rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahsur kalmaların olduğu öğrenilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.