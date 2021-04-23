Son dakika haberleri... Esenyurt polisinden çocuklara 23 Nisan sürprizi
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Son dakika haberleri... Esenyurt polisinden çocuklara 23 Nisan sürprizi

Son dakika haberleri... Esenyurt polisinden çocuklara 23 Nisan sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Esenyurt'ta Devriye Ekipler Büro Amirliği'ne bağlı Yunus Polisi ekipleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Esenyurtlu çocuklara sürpriz yaptı.

Esenyurt'ta Devriye Ekipler Büro Amirliği'ne bağlı Yunus Polisi ekipleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Esenyurtlu çocuklara sürpriz yaptı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri motorize Yunus Polisleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Esenyurtlu çocukları unutmadı. Ekipler ara sokaklarda çocuklara çikolata dağıtıp bayramlarını kutladı. Bir çocuğun polis sirene basma isteği de geri çevrilmezken renkli anlarda kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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