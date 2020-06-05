Son dakika haberleri | Esenyurt Meydanı'nda cuma namazı korona virüs önlemleriyle kılındı Gelen son dakika haberlerine göre Esenyurt Meydanı'nda cuma namazı korona virüs önlemleriyle kılındı.

Esenyurt Meydanı'nda cuma namazı korona virüs önlemleriyle kılındı. Ateşleri ölçülerek alana giren cemaat, Esenyurt Belediyesi tarafından dağıtılan tek kullanımlık seccadeler üzerinde namazını kıldı. Korona virüs tedbirleriyle kılınan cuma namazı, drone ile havadan görüntülendi.

İbadete kapatılan camilerin yeniden açılmasının ardından geçtiğimiz hafta vatandaşlar ibadet etmek için camileri doldurmuştu. Bu hafta da ikinci kez cuma namazı korona virüs tedbirleriyle kılındı.

Ateş ölçüldü, tek kullanımlık seccade dağıtıldı

Cuma namazı için Esenyurt Serhat Tirit Camisi çevresinde sosyal mesafe gözetilerek özel bir alan oluşturuldu. Esenyurt Belediyesi meydana gelenlerin girişlerde ateşleri ölçülürken, vatandaşlara kapılarda tek kullanımlık seccade ve dezenfektan dağıtıldı. Vatandaşlar, cuma namazlarını ikinci defa korona virüs tedbirleri çerçevesinde kıldı.

Yeniden cuma namazı kılmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, tedbirleri de olumlu karşıladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA