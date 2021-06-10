Son dakika haberi... ESENLER'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA
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Son dakika haberi... ESENLER'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ESENLER'de düzenlenen operasyonda bir kilograma yakın eroin, 2 kilogram 960 gram bonzai ve 647 gram esrar ele geçirildi.

ESENLER'de düzenlenen operasyonda bir kilograma yakın eroin, 2 kilogram 960 gram bonzai ve 647 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Esenler Emniyet Müdürlüğü ekipleri Oruç Reis Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki evden uyuşturucu madde satıldığına ihbar aldı. Savcılıktan alınan izin ardından eve giren kişiler olduğu tespit edilince operasyon başlatıldı. Evde bir kilograma yakın eroin,, 2 kilogram 960 gram bonzai 647 gram esrar ile hassas terazi, 50 boş kilitli poşet, mikser ve 700 lira para ele geçirildi. Evde yakalanan Mehmet D. ile Mustafa K. ifadelerinin alınması ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Uyuşturucu sattıkları belirlenen gözaltına alınan Kadir K. ile Emre K. ise 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan haklarında işlem yapıldı.

Son dakika haberi... ESENLER'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA
Son dakika haberi... ESENLER'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA
Son dakika haberi... ESENLER'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA
Son dakika haberi... ESENLER'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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