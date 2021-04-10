Son dakika... Esenler'de yangın
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Son dakika... Esenler'de yangın

Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Esenler'de bir binanın çatısında çıkan ve yan binaya da sıçrayan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Esenler'de bir binanın çatısında çıkan ve yan binaya da sıçrayan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Tuna Mahallesi 723 Sokak'taki 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan binanın çatısına sıçradı.

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri binalardaki vatandaşları tahliye etti. Merdivenli araç yardımıyla yangına müdahale eden itfaiye, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle her iki binada da maddi hasar meydana geldi.

Son dakika... Esenler'de yangın
Son dakika... Esenler'de yangın
Son dakika... Esenler'de yangın
Son dakika... Esenler'de yangın
Son dakika... Esenler'de yangın
Son dakika... Esenler'de yangın
Son dakika... Esenler'de yangın
Son dakika... Esenler'de yangın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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