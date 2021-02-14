Esenler'de 'torbacı' operasyonu
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Esenler'de 'torbacı' operasyonu

14.02.2021 12:19 | Son Güncelleme: 14.02.2021 12:29
Esenler'de 'torbacı' operasyonu

ESENLER'de 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı.

ESENLER'de 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı. 

Esenler Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Atışalanı Meydanı'nda uyuşturucu sattığı öne sürülen bir kişiyi takibe alan sivil ekipler, satıcıyı iki kişi ile birlikte suçüstü yakaladı. Üzerinde 5 gram eroin ile 2 paket metamfetamin bulunan uyuşturucu satıcısı ile iki kişi polis merkezine götürüldü. Uyuşturucu satmak suçundan poliste suç kaydı bulunan şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer iki kişi adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı.


- İstanbul
Esenler'de 'torbacı' operasyonu
Esenler'de 'torbacı' operasyonu
Esenler'de 'torbacı' operasyonu
Esenler'de 'torbacı' operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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