Son dakika haberleri: Esenler'de lösemili çocuklara moral etkinliği

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Esenler Belediyesi, '2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası' kapsamında ilçede yaşayan lösemili çocuklar için renkli bir etkinlik düzenledi. ESEV Moral Timi ekipleri, etkinlik kapsamında lösemili çocukları sokaklarında ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Esenler Belediyesi, lösemiye karşı farkındalık oluşturmak ve lösemi hastalığı ile mücadele eden çocuklara destek vermek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında ESEV Moral Timi ekipleri, renkli vosvoslar ve palyaçolar eşliğinde çocukları sokaklarında ziyaret etti. Keyifli anlar yaşayan çocuklara kıyafet, ayakkabı, oyuncak araba ve tablet bilgisayar hediye edildi.

"Bu arkadaşları 7/24 takip ediyoruz"

Çocukları ziyaret eden Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kamil Ayata, "Biz Esenler Belediyesi olarak zaten ilçe genelinde 3 tane lösemi hastamız var. Bu arkadaşları 7/24 takip ediyoruz. Biz bunların her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İnşallah bu hastalığı tez zamanda atlatırlar" şekilde konuştu.

"Çok mutlu oldum geldiğiniz için"

Ekiplerin ziyaret ettiği çocuklardan Mehmet Karaçam, "Buraya gelmeleri mükemmel oldu, çok sevindim. Beraber el kızartmaca oynadık. Günlerimi de televizyon izleyerek geçiriyorum. Çok mutlu oldum geldiğiniz için ve çok heyecanlandım. Buraya gelmenizi zaten çok istedim tekrar teşekkür ederim" dedi.

"Üç gündür uyku uyumuyor evde geleceksiniz diye"

Mehmet'in annesi Esme Karaçam, "Hastaneye gidip geliyoruz. Anne oğul arkadaş gibi olduk. Size de çok teşekkür ederiz, üç gündür uyku uyumuyor evde geleceksiniz diye. Çünkü dışarı çıkamıyor, hastane ev arası bir hayatı olduğu için sıkılıyor. Bu heyecan ve mutluluk ona iyi geldi. Belediyeye ayrıca çok teşekkür ederim zaten onkoloji aracını da kullanıyoruz. Hiçbir zaman geri çevirmediler bizi, her yerde söylüyorum bunu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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