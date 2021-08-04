Son dakika haber... ESENLER'DE KADINLA ÇOCUĞUNU YÖN LEVHASI KURTARDI; MUCİZE KURTULUŞ KAMERADA

Son dakika gündem haberi... ESENLER'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, hafif ticari araç savrularak yol kenarındaki yön levhasına çarptı.

ESENLER'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, hafif ticari araç savrularak yol kenarındaki yön levhasına çarptı. O sırada kaldırımda yürüyen anne ile çocuğu, hafif ticari aracın yön levhasına takılmasıyla ezilmekten kurtuldu. Kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Üçyüzlü Mahallesi Çinçindere Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen otomobil ile ters yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yol kenarındaki yön levhasına çarparak durabildi. O sırada kaldırma yürüyen anne ile çocuğu hafif ticari aracın yön levhasına takılarak durmasıyla ezilmekten son anda kurtuldu.

DİREK OLMASAYDI KADIN VE ÇOCUĞU ALTINA ALIRDI

Görgü tanığı Erkan Baran, Araç cadde yönünden gelirken, karşıya geçmeye çalışan otomobile yandan çarptı. Bu direk olmasaydı kadın ve çocuğu altına alırdı dedi.

O DİREK HAYAT KURTARDI

Caddede esnaf olan Hakan Demirer, Karşıya geçmeye çalışan hafif ticari araçla, caddede seyreden otomobil çarpıştı. Direk olmasaydı, kadın ve çocuk ezilecekti. O direk hayat kurtardı o anda. Yön levhası hayat kurtardı. Hafif ticari aracın şoförünün beli ağrıdı biraz. Kendisindeydi, bir sıkıntısı yoktu. Çarpıştığı kişiyle anlaştılar ve tutanak tuttular. Kadın ile çocuğu devam etti. Onlarlık bir durum yoktu. Canlarını kurtardılar ne olduğunu da anlayamadılar ifadesini kullandı.

KAZA ANI KAMERADA

Meydana gelen kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı, savrulan hafif ticari aracın yön levhasına çarparak durabildiği ve kadın ile çocuğunun ölümden döndüğü anlar görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı