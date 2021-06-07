Son dakika haberi... Esenler'de apartmandan 30 çift ayakkabı çalan hırsız kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Esenler'de apartmandan 30 çift ayakkabı çalan hırsız kamerada

İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Esenler'de apartmandan 30 çift ayakkabı çalan hırsız kamerada Esenler'de bir apartmandan 30 çift ayakkabıyla çalan hırsız kameralara yansıdı.

Esenler'de apartmandan 30 çift ayakkabı çalan hırsız kamerada

İSTANBUL - Esenler'de bir apartmandan 30 çift ayakkabıyla çalan hırsız kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 04.00 sıralarında Esenler Yüzyıl Mahallesi 601 çıkmaz sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, orta yaşlarda bir adam sokağa gelerek binaların kapılarını yoklamaya başladı. Bir binanın kapısının açık olduğunu gören şahıs hızla içeri girdi. Eli boş bir şekilde binaya giren ayakkabı hırsızı bir buçuk dakika içinde elinde ayakkabı dolu iki poşet ile dışarı çıktı. Ayakkabı hırsızının yaklaşık 30 çift ayakkabı çaldığı öğrenildi. Polis ekipleri ayakkabı hırsızının yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızın ayakkabıyı çalmak için binaya girdiği anlar kamerada

Hırsızın ayakkabıları çalmak için binaya girdiği o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın kapıları yokladığı ve bir binanın kapısını açık görünce içeriye girip elinde poşetlerle çıktığı görülüyor.

"Mahalleye dadanan hırsız, açık kapıları görünce giriyor"

Ayakkabısı çalınan Kerem Küçük, "Olay gece 4.00 sularında oldu. Mahalleye dadanan bir hırsız kapıyı açık görüyor kapıya geliyor. Ayakkabıları toplayıp gidiyor. 30-40 tane ayakkabı alıyor. Daha önce diğer binalarda da oldu. İlk şuradaki binaya girmeye çalışmış, orası açık olmayınca bizim binaya girmiş." dedi.

"Sabah işe gidecekken ayakkabıların olmadığını fark ettik"

Samer Yavuz ise "Biz evde yatıyorduk sabah kalktık işe gidecekken sabah kalktığımızda ayakkabılar yoktu. Kamera kaydına falan baktık. Önce geliyor şu evi zorluyor kapısını. Sonra gelip kapının açık olduğunu görüp bu binaya giriyor. Elinde poşet yoktu giderken iki poşet ile çıkıyor. Bir anda aşağıya doğru kaçıyor. 30 kadar ayakkabı çaldı ayakkabılar da iyiydi." şeklinde konuştu.

Son dakika haberi... Esenler'de apartmandan 30 çift ayakkabı çalan hırsız kamerada
Son dakika haberi... Esenler'de apartmandan 30 çift ayakkabı çalan hırsız kamerada
Son dakika haberi... Esenler'de apartmandan 30 çift ayakkabı çalan hırsız kamerada
Son dakika haberi... Esenler'de apartmandan 30 çift ayakkabı çalan hırsız kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan

İstanbul'da dehşet anları kamerada! Sokak ortasında güpegündüz kurşun yağdırdı
İstanbul'da dehşet anları kamerada! Sokak ortasında güpegündüz kurşun yağdırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Murat Kurum Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Beren Saat İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Yiğit Şardan Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Esenler'de apartmandan 30 çift ayakkabı çalan hırsız kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 20:15:55. #1.16#

title