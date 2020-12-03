Son dakika haberleri | Eşcinsel partide basılan eşcinsellik karşıtı AB Parlamenteri Szajer istifa etti
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Son dakika haberleri | Eşcinsel partide basılan eşcinsellik karşıtı AB Parlamenteri Szajer istifa etti

03.12.2020 11:42 | Son Güncelleme: 03.12.2020 11:42
Son dakika haberleri | Eşcinsel partide basılan eşcinsellik karşıtı AB Parlamenteri Szajer istifa etti

Son dakika haberlerine göre Belçika'da düzenlenen eşcinsel partisinde basılan eşcinsellik karşıtı Avrupa Birliği (AB) Macar Parlamenteri Jozsef Szajer istifa ettiğini duyurdu.

Belçika'da düzenlenen eşcinsel partisinde basılan eşcinsellik karşıtı Avrupa Birliği (AB) Macar Parlamenteri Jozsef Szajer istifa ettiğini duyurdu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen eşcinsel partisinde basılan Macar siyasetçi ve Avrupa Birliği Parlamentosu (AP) üyesi Jozsef Szajer, Avrupa Parlamentosu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Sjazer dün yaptığı açıklamada, Brüksel'deki "özel partiye" katıldığını kabul etti. Eşinden, ailesinden ve seçmenlerinden "kişisel başarısızlığı" için özür dileyen Sjazer, Avrupa Parlamentosu üyeliğinden de istifa ettiğini duyurdu. Macar politikacı, partide uyuşturucu kullandığına yönelik iddiaları ise yalanladı.

"Diplomatik dokunulmazlık yalnızca milletvekilinin resmi görevlerini kapsar"

Sjazer, polis tarafından yakalandığında diplomatik dokunulmazlığı olduğunu ileri sürerken; Avrupa Parlamentosu'ndan, dokunulmazlık kuralının yalnızca milletvekilinin resmi görevlerini kapsadığını, özel hayatlarını kapsamadığı açıklaması geldi.

Ne olmuştu?

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın partisinin üst düzey üyelerinden olan Avrupa Birliği (AB) Parlamenteri Jozsef Szajer geçtiğimiz hafta, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki bir eşcinsel barının üst katında düzenlenen eşcinsel partisinde basılmıştı. Eşcinsellik karşıtı söylemleriyle tanınan Sjazer, polis baskınından kaçmak için pencereden atlamıştı. Yakındaki bir kanalizasyon borusundan aşağı inmeye çalışırken polis tarafından yakalanmıştı. Brüksel Savcılığı, Sjazer'in sırt çantasında uyuşturucu bulunduğunu söylemişti.

Sjazer'in partiye katıldığı sırada, Brüksel'de Covid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında toplantı ve partiler yasaklanmıştı.

Macar politikacı, şu anda hem Covid-19 salgınıyla ilgili tedbirlere uymadığı hem de uyuşturucu yasalarının ihlali nedeniyle soruşturma altında. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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