Son dakika haberleri: Esad rejiminin saldırısında 1'i çocuk 5 masum sivil katledildi
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Son dakika haberleri: Esad rejiminin saldırısında 1'i çocuk 5 masum sivil katledildi

21.03.2021 14:24 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:30
Son dakika haberleri: Esad rejiminin saldırısında 1'i çocuk 5 masum sivil katledildi

Son dakika haberine göre Suriye'de Esed rejiminin İdlib Atarib'deki bir hastaneye yaptığı saldırı sonucu 1'i çocuk 5 sivilin öldüğü, 10 sivil yaralandığı açıklandı.

Suriye'de Esed rejiminin İdlib Atarib'deki bir hastaneye yaptığı saldırı sonucu 1'i çocuk 5 sivilin öldüğü, 10 sivil yaralandığı açıklandı. 

Atarib hastanesine düzenlenen rejim topçu bombardımanında aralarında bir çocuk ve kadının da bulunduğu 5 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralılar arasında 9 sağlık personeli olduğu ifade edildi. 


Son dakika haberleri: Esad rejiminin saldırısında 1'i çocuk 5 masum sivil katledildi
Son dakika haberleri: Esad rejiminin saldırısında 1'i çocuk 5 masum sivil katledildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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