Son dakika haberleri: Esad rejiminin saldırısında 1'i çocuk 5 masum sivil katledildi

Son dakika haberine göre Suriye'de Esed rejiminin İdlib Atarib'deki bir hastaneye yaptığı saldırı sonucu 1'i çocuk 5 sivilin öldüğü, 10 sivil yaralandığı açıklandı.

Suriye'de Esed rejiminin İdlib Atarib'deki bir hastaneye yaptığı saldırı sonucu 1'i çocuk 5 sivilin öldüğü, 10 sivil yaralandığı açıklandı.

Atarib hastanesine düzenlenen rejim topçu bombardımanında aralarında bir çocuk ve kadının da bulunduğu 5 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralılar arasında 9 sağlık personeli olduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı