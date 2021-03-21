Son dakika haberleri: Esad rejiminin saldırısında 1'i çocuk 5 masum sivil katledildi
21.03.2021 14:24 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:30
Son dakika haberine göre Suriye'de Esed rejiminin İdlib Atarib'deki bir hastaneye yaptığı saldırı sonucu 1'i çocuk 5 sivilin öldüğü, 10 sivil yaralandığı açıklandı.
Suriye'de Esed rejiminin İdlib Atarib'deki bir hastaneye yaptığı saldırı sonucu 1'i çocuk 5 sivilin öldüğü, 10 sivil yaralandığı açıklandı.
Atarib hastanesine düzenlenen rejim topçu bombardımanında aralarında bir çocuk ve kadının da bulunduğu 5 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralılar arasında 9 sağlık personeli olduğu ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı