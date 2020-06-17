Son dakika haberleri! Eş zamanlı operasyonda 13 firari hükümlü yakalandı Son dakika güncel haberine göre Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 13 firari hükümlü, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 13 firari hükümlü, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Hırsızlık, silahla tehdit, nitelikli cinsel saldırı, hükümlü ve tutuklunun kaçması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, yaralama ile dolandırıcılık suçlarından aranan 13 kişi, eş zamanlı operasyonda, saklandıkları ev ve eklentilerinde gözaltına alındı.

Haklarında 3 yıl ila 25 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA