Son dakika haberleri! Erzurumspor'da Ankaragücü maçı öncesi Kovid-19'a rastlanmadı
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Son dakika haberleri! Erzurumspor'da Ankaragücü maçı öncesi Kovid-19'a rastlanmadı

Son dakika haberi: Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, Ankaragücü maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ile kulüp çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.

Son dakika haberleri! Erzurumspor'da Ankaragücü maçı öncesi Kovid-19'a rastlanmadı
11.09.2020 19:19 | Son Güncelleme: 11.09.2020 19:22

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, Ankaragücü maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ile kulüp çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, pazar günü mavi-beyazlı takımın deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacağı maç öncesi futbolcular, teknik heyet ile kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldığı belirtilerek, testlerin sonucunda pozitif vakaya rastlanmadığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

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