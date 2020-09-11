Son dakika haberleri! Erzurumspor'da Ankaragücü maçı öncesi Kovid-19'a rastlanmadı Son dakika haberi: Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, Ankaragücü maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ile kulüp çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, Ankaragücü maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ile kulüp çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, pazar günü mavi-beyazlı takımın deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacağı maç öncesi futbolcular, teknik heyet ile kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldığı belirtilerek, testlerin sonucunda pozitif vakaya rastlanmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA