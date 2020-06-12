HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika haberleri | Erzurumlu sporcular "Spor Her Yerde" diyerek gösteri yaptı

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Spor Her Yerde" projesi kapsamında Erzurumlu karateci ve tenisçiler, maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak gösteri yaptı.

Son dakika haberleri | Erzurumlu sporcular
12.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:12

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Spor Her Yerde" projesi kapsamında Erzurumlu karateci ve tenisçiler, maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak gösteri yaptı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden (GSİM) yapılan açıklamaya göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kale Kent Meydanı'nda kontrollü spor gösterisi gerçekleştiren genç ve minik sporcular, vatandaşlardan alkış aldı.

Etkinlik kapsamında diğer branşlardan sporcular da farklı günlerde gösteri sunacak.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak Spor
Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak
Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek Spor
Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak Spor
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı Spor
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı Spor
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı Spor
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı
Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı 'Maske' filmini hatırlattı
Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı "Maske" filmini hatırlattı
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti
Beşiktaş Kulübü, 'Bırakmam Seni' kampanyasını tanıttı
Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyasını tanıttı
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı
Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz
Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Beşiktaş Başkanı Çebi, 300 milyon TL hedeflenen 'Bırakmam Beşiktaşım Seni' kampanyasını başlattı
Beşiktaş Başkanı Çebi, 300 milyon TL hedeflenen "Bırakmam Beşiktaşım Seni" kampanyasını başlattı
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı
Galatasaraylı Muslera, oğluna 'Ege Muslera' adını veren taraftara teşekkür etti
Galatasaraylı Muslera, oğluna "Ege Muslera" adını veren taraftara teşekkür etti
Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor
Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor
Tenisin kötü çocuğu, ikiz kardeşlerin arasında kaldı
Tenisin kötü çocuğu, ikiz kardeşlerin arasında kaldı
Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım
Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Juventus, Milan karşısında Cristiano Ronaldo'ya güveniyor
Juventus, Milan karşısında Cristiano Ronaldo'ya güveniyor
Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek
Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mustafa Şentop Süleyman Soylu Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Evgar Yasmin Erbil Gülben Ergen Şahan Gökbakar
Spor Can Bartu Semih Özsoy Bülent Uygun Hikmet Karaman Servet Yardımcı
Daha Fazla Çocuk Kadın Ankara Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Erzurumlu sporcular "Spor Her Yerde" diyerek gösteri yaptı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 18:12:18. #1.14#
title