Son dakika: Erzurumlu servisçi şehit çocuklarını ücretsiz taşıyor - Haberler
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Son dakika: Erzurumlu servisçi şehit çocuklarını ücretsiz taşıyor

AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Erzurum'da 6 yıldır servisçilik yapan Yılmaz Özkan, minibüsüne yazdığı "Şehit çocuklarına servisimiz ücretsizdir.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da 6 yıldır servisçilik yapan Yılmaz Özkan, minibüsüne yazdığı "Şehit çocuklarına servisimiz ücretsizdir. Bedelleri babaları tarafından ödenmiştir" yazısıyla şehit çocuklarına yıllardır ücretsiz servis hizmeti veriyor.

Emekli memur 58 yaşındaki Yılmaz Özkan, AA muhabirine, ülkede rahatça yaşayan her ferdin, şehitlere ve onun emanetlerine borçlu olduğunu söyledi.

Şehit ailelerine hizmet etmek için ücret almama uygulaması başlattığını dile getiren Özkan, şöyle konuştu:

"'Şehit çocuklarına servisimiz ücretsizdir. Bedelleri babaları tarafından ödenmiştir' diye bir yazı yazdık. Şu anda öğrencimiz yok ama geçtiğimiz yıllarda vardı. Şimdi o çocuklar okullarından mezun oldu. 2015'ten bu yana dönüşümlü olarak 6 öğrenci servisimizi kullandı. Bu şekilde yapmaktan mutlu ve gururlu oluyorum. Ailelere de teşekkür ediyorum. Ülkemizde böyle işler yapmak herkesin boynunun borcudur. Onların başımızın üstünde yerleri var."

Son dakika: Erzurumlu servisçi şehit çocuklarını ücretsiz taşıyor

Son dakika: Erzurumlu servisçi şehit çocuklarını ücretsiz taşıyor

Son dakika: Erzurumlu servisçi şehit çocuklarını ücretsiz taşıyor

Son dakika: Erzurumlu servisçi şehit çocuklarını ücretsiz taşıyor

Son dakika: Erzurumlu servisçi şehit çocuklarını ücretsiz taşıyor
AA / İsmail Hakkı Demir - Son Dakika Haberleri
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