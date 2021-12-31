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Son dakika haber | Muş'ta düzenlenen DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber | Muş'ta düzenlenen DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
AA / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Muş'ta silahlı terör örtüğü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

ERZURUM (AA) - Muş'ta silahlı terör örtüğü Deaş'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yılbaşı öncesi silahlı terör örgütü Deaş'ın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, DEAŞ bünyesinde faaliyet gösteren, çatışma bölgeleri ve selefi gruplarla irtibatlı olan, çocuklarını Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara göndermedikleri tespit edilen kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda DEAŞ'a ait sözde bayraklar, kitap ve dijital materyaller ele geçirildi.

Son dakika haber | Muş'ta düzenlenen DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber | Muş'ta düzenlenen DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber | Muş'ta düzenlenen DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber | Muş'ta düzenlenen DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber | Muş'ta düzenlenen DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber | Muş'ta düzenlenen DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber | Muş'ta düzenlenen DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

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AA / İbrahim Yaldız - Son Dakika Haberleri

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