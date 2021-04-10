Son dakika haberleri... Erzurum Valisi Memiş Şehir Hastanesinin alarm verdiğini, Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştıracaklarını açıkladı

Son dakika haberlerine göre Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışlarının kentte ciddi boyutlara ulaştığını ve çok acil bir tedbir planı uygulayacaklarını belirtti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışlarının kentte ciddi boyutlara ulaştığını ve çok acil bir tedbir planı uygulayacaklarını belirtti.

Vali Memiş, AA muhabirine, kentte artan Kovid-19 vakalarının ardından denetimlerin sıkılaştırılacağını ve ramazan ayında sayının aşağı çekilmesi için gerekenin yapılacağını söyledi.

Bugüne kadar yapılan sıkı tedbirlerin yanı sıra ekstra önlemlerin alınacağını ifade eden Memiş, "Esnafımızı, vatandaşımızı korumak için daha çok alanda olacağız. Bizzat benim başkanlığımda, onları korumak için bizi bağışlasınlar tedbirleri sıkılaştıracağız." dedi.

Memiş, ramazan ayını kovid-19 ile mücadelede fırsata çevireceklerini belirterek, kentte teravih namazlarının evde kılınacağını hatırlattı.

Kentte vaka artışlarının devam ettiğini vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"Vaka artışları ciddi boyutta. Çok acil bir plan uygulayacağız. Şehir Hastanesi alarm vermeye başladı. 1500 yatak kapasiteli hastanenin neredeyse tamamına yakını dolmaya başladı. Mutlaka vatandaşlarımız kurallara ve tedbirlere dikkat etsin. Bizi alanda daha çok görecekler. Polisimiz, jandarmamız, sağlık ekiplerimiz, belediye personelimiz, muhtarlarımız başta olmak üzere bütün paydaşlarımızla daha sıkı tedbirler uygulayacağız."

Çay ocakları, lokantalar veya kafeteryalar da ramazan ayında yüzde 50 kuralının uygulaması durumunda zaten başarılı olunacağını dile getiren Memiş, "Ve denetlemeye gerek kalmayacağız. Elbette denetimler sağlanacak fakat önce halkımız kurallara uysun. Yapılacak denetimlerle önce vaka artışlarını durduracağız sonra geriye doğru sayıyı azaltacağız. Bütün paydaşlarımızla bunu başaracağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu