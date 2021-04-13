Erzurum Ticaret Borsası, hükümlü yakınlarına ihtiyaç çeki yardımında bulundu
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Erzurum Ticaret Borsası, hükümlü yakınlarına ihtiyaç çeki yardımında bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erzurum Ticaret Borsası, hükümlü yakınlarına ihtiyaç çeki yardımında bulundu

Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı, pandemi ve Ramazan ayı münasebetiyle denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan hükümlülerin ihtiyaç sahibi ailelerine yardım sağlamak amacıyla ihtiyaç çeki yardımı desteğinde bulundu.

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Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı, pandemi ve Ramazan ayı münasebetiyle denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan hükümlülerin ihtiyaç sahibi ailelerine yardım sağlamak amacıyla ihtiyaç çeki yardımı desteğinde bulundu.

Erzurum Adliyesinde, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı'nı ziyaret eden Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı'nın katkıları ile hazırlanan ihtiyaç çeklerini, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı'na takdim etti.

Hükümlü yakınlarına gösterilen ilgi ve alakandan dolayı, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'a teşekkürlerini sunan Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, bu süreç de yapılan yardım ve desteklerin artacağına olan inancını belirtti.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ise, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Erzurum Ticaret Borsası'nın destekleri ve imkanları ile hükümlülerin ihtiyaç sahibi ailelerine gıda yardımında bulunmayı amaçladıklarını belirterek, "Bu zorlu salgın süreci ve mübarek Ramazan ayı içerisinde cezaevinde bulunan ve denetimli serbestlikten yararlanan hükümlülerin bakıma muhtaç olan aileleri ve çocuklarının mağduriyetinin bir nebze de olsa giderilmesi amacıyla böyle bir yardımı yapmayı uygun gördük. Bu anlamda Cumhuriyet Başsavcımızı ziyaret ederek, yardım çeklerimizi kendilerine takdim ettik. Cumhuriyet Başsavcımıza da bu anlamda göstermiş olduğu destek ve ev sahipliğinden dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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