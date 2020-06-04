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Son dakika haberleri! Erzurum Ticaret Borsası

Gelen son dakika haberine göre Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 42 liradan işlem gördü.

Son dakika haberleri! Erzurum Ticaret Borsası
04.06.2020 17:01 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:01

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 42 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG42,0042,0042,00HTS
Civil PeynirKG14,3616,5015,90HTS
Kaşar PeyniriKG17,3317,3317,33HTS
Yağlı PeynirKG17,1018,0017,68HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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