Son dakika haberleri | Erzurum Şehitliğinde 18 Mart töreni
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri | Erzurum Şehitliğinde 18 Mart töreni

18.03.2021 23:55 | Son Güncelleme: 19.03.2021 00:08

Son dakika haber: Erzurum Şehitliğinde 18 Mart töreni Şehit oğlunun mezarı başında duygusal anlar yaşayan anneyi protokol mensupları teselli etmeye çalıştı 18 Mart Çanakkale Zaferinin 106.Yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Erzurum'da da kutlandı.

Erzurum Şehitliğinde 18 Mart töreni

Şehit oğlunun mezarı başında duygusal anlar yaşayan anneyi protokol mensupları teselli etmeye çalıştı

ERZURUM - 18 Mart Çanakkale Zaferinin 106.Yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Erzurum'da da kutlandı.

İlk tören Kars Kapı Şehitliğinde yapıldı.

Kutlama törenlerine Erzurum Vali Yardımcıları Hamdullah Suphi Özgödek ve Yıldız Büyüker, 9.Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, askeri erkan, şehit ailelerinin yakınları ve öğrenciler katıldı.

Tören şehitler anıtına çelenklerin sunumu ile başlandı. Tören kıtasının saygı atışı ve ardından İstiklal Marşı okundu. Ardından Kuran-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi.

Tören bitiminden sonra törene katılan protokol mensuplarınca şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Şehit Kürşat Yıldız'ın annesi Rahime Yıldız da oğlunun kabri başında protokolü görünce onlarla bir süre sohbet etti. Duygusal anlar yaşayan anne Yıldız'ı törene katılan Kolordu Komutanı teselli edip destek verdi.

Protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktıktan sonra şehitlik özel defterini imzaladılar ve Kars Kapı Müzesini gezdi.

Kars Kapı Şehitliğinde sona eren törenin ardından Erzurum Asri Mezarlık yerleşkesi içerisinde bulunan Şehit Polis Mezarlığı ziyaret edildi, karanfil bırakıldı, Kur'an okundu dua edildi.

Polis Şehitliğinin ardından sonra son olarak 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan Polis memurlarının kabri başında karanfil bırakıldı, Kur'an okundu ve özel defter imzalandı.

Son dakika haberleri | Erzurum Şehitliğinde 18 Mart töreni
Son dakika haberleri | Erzurum Şehitliğinde 18 Mart töreni
Son dakika haberleri | Erzurum Şehitliğinde 18 Mart töreni
Son dakika haberleri | Erzurum Şehitliğinde 18 Mart töreni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞAHAP GÜRLER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Pelin Öztekin Rasim Öztekin Ferhan Şensoy
Spor Erol Bulut Caner Erkin Bülent Uygun Hakan Özmert Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Hdp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Erzurum Şehitliğinde 18 Mart töreni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 00:10:30. #1.14#
title